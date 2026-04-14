Le due partite contro Roma e Como potrebbero aver cambiato la prospettiva futura per Marcus Thuram. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter non sembra oggi così propensa a liberarsi dell'attaccante francese. Ci sono una serie di motivi che spingono la dirigenza a optare più per la permanenza che non per l'addio, se non davanti a cifre "da Arabia Saudita".

Il francese fa parte di un ingranaggio che, dati alla mano, funziona: l'attacco nerazzurro ha generato 75 gol complessivi soltanto in campionato, a ritmo di 2,35 a partita. Trovare degli altri attaccanti forti non è facile ed è molto costoso. In più, nei programmi della dirigenza e di Chivu c'è un possibile cambio di modulo che andrà supportato con degli acquisti. Quindici milioni del budget previsto andranno già spesi per Akanji, per il quale è previsto il riscatto obbligatorio in caso di Scudetto.

Nell'articolo della rosea si parla addirittura della possibilità di un rinnovo, visto che il ragazzo ha il contratto in scadenza tra un paio d'anni. Semmai in attacco le riflessioni potrebbero riguardare Bonny, che comunque è stato frenato da guai fisici e come quarta punta certo non stona.