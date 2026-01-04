"La mia passione per il calcio è nata in maniera naturale, come tantissimi bambini: appena ho visto il primo pallone me ne sono innamorato e ho iniziato a giocare con gli amici. Ci trovavamo sempre al campo dietro la scuola e lì è iniziato tutto". Parte così il racconto di Petar Sucic sul Matchday Programme di Inter-Bologna.

"Le mie abilità tecniche, la visione di gioco e il poter aiutare la squadra giocando in diverse posizioni: sono molto orgoglioso di quello che sono oggi perché ci ho lavorato molto - dice Sucic parlando delle sue caratteristiche -. Caratterialmente invece direi la mia fame di vincere e la voglia di raggiungere gli obiettivi, sono una persona che non si arrende mai. Che qualità prenderei da un compagno di squadra? Ci sono diverse qualità che potrei prendere dai miei compagni… potrei dire la potenza di Bonny, è molto forte. Il mio impatto con l'Inter? Incredibile, quando sono arrivato mi sono sentito davvero parte di questa famiglia. Lavoriamo tutti duramente per gli stessi obiettivi e andiamo in campo dando tutto per vincere le partite".