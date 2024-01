Accelerata, forse definitiva, per il passaggio di Stefano Sensi al Leicester. Gianlucadimarzio.com riferisce che dopo i contatti delle scorse settimane e la successiva frenata, adesso l’operazione per portare il centrocampista dell’Inter alla corte di Enzo Maresca si sta sbloccando, con un incontro programmato per oggi come da noi anticipato (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Dopo aver rimandato al Chelsea Cesare Casadei, infatti, i Foxes stanno chiudendo la cessione di un altro calciatore, viatico finale per mettere nero su bianco il passaggio di Sensi in Championship. Il sì potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Con la cessione di Stefano Sensi, che avverrà a titolo definitivo, l'Inter incasserà due milioni di euro complessivi di bonus legati alle presenze del centrocampista e all’eventuale promozione in Premier League del Leicester.

