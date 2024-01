Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Biapri. Il 2024 dell'Inter parte con l'acquisto di Tajon Buchanan.

Accordo trovato con il Club Bruges, il giocatore è atteso nelle prossime ore a Milano. Sarà il primo canadese della storia dell'Inter e della Serie A. Ci sarà un altro colpo di mercato? Le ultimissime nella prima puntata del 2024 del Salotto di FcInterNews.