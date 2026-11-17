Davide Frattesi ha cambiato marcia. Dopo aver trovato poco spazio all'Inter, chiuso dalla concorrenza nel super centrocampo nerazzurro, l'azzurro sta dimostrando tutto il proprio valore con la maglia della Lazio. Quattro gol nella Capitale e altri due con la Nazionale in questo scorcio di 2026.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il valore di Frattesi è aumentato di circa 25 milioni di euro, arrivando a quota 40 milioni. La Lazio lo aveva acquisito per 15 milioni complessivi tra parte fissa, bonus e riscatto. L'Inter, dal canto suo, si è garantita il 50% della plusvalenza su eventuale rivendita.

Intanto arrivano buone notizie anche dal campo per Frattesi: dopo un affaticamento muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo. Cresce l'ottimismo per averlo a disposizione sabato contro il Lecce.