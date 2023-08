Se Simone Inzaghi sperava di avere Benjamin Pavard a disposizione per la trasferta di Cagliari lunedì sera, dovrà rassegnarsi all'idea che il francese non sarà nella lista dei convocati. C'è ancora prima da definire il suo trasferimento in nerazzurro e, nonostante l'ottimismo che continua a filtrare da Viale della Liberazione, probabilmente bisognerà aspettare proprio lunedì per vederlo a Milano. Ergo, tempistiche impossibili da rispettare per essere presente alla gara della Sardegna Arena. Nella speranza che il giorno dopo possa già arrivare l'annuncio ufficiale della firma di Pavard.

Testa dunque al campo, con una notizia che sicuramente ha risollevato l'umore dell'allenatore piacentino. Matteo Darmian ha smaltito la botta alla caviglia subita contro il Monza in cui è rimasto in campo oltre 80 minuti stoicamente e stringendo i denti, salvo poi allenarsi prima a parte, poi metà del tempo con il gruppo fino a oggi in cui ha preso parte a tutta la seduta con i compagni, il che lo rende assolutamente disponibile per giocare a Cagliari, probabilmente da titolare visto che il suo pari ruolo, salvo spostamento di Yann Bisseck (già provato in estate), deve ancora arrivare.

Con il recupero di Darmian è assai probabile che Inzaghi riproponga nella seconda giornata di campionato lo stesso undici che ha ben figurato all'esordio contro i brianzoli (ancora out Francesco Acerbi), complici anche gli 8 giorni di tempo per recuperare energie e preparare la delicata trasferta sarda.