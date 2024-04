Massimo Moratti commenta ai microfoni di Radio Radio il trionfo interista che ha portato alla seconda stella, dividendo i meriti tra tutti. A partire da Steven Zhang. "Ha fatto quello che doveva fare nelle difficoltà in cui si è trovato. Ha tutti i meriti, si dirà l’Inter di Zhang. L’Inter è l’unica che ha ancora una famiglia a monte, anche se aiutata dai fondi. Inzaghi? Ha fatto un miracolo su sé stesso. Un personaggio che come allenatore dell’Inter è stato visto da tutti come non all’altezza della situazione, e invece poi si è migliorato ed è stato bravissimo. Ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra. Ora è un allenatore completo".

Sul podio dei tre migliori Moratti mette Barella, Lautaro e Dimarco. E non dimentica la dirigenza: "Ognuno ha un ruolo, io credo che abbiano dato il meglio. Le scelte sono state fatte bene, la squadra c’è e mi sembra abbiano tantissimi meriti", dice riguardo al lavoro di Marotta, Ausilio e Baccin.

Infine l'ex presidente risponde alla domanda sui 19 scudetti sul campo, con grande orgoglio. "Non sono d’accordo, 20 è 20. Le squadre in testa avevano truffato. non capisco perché dobbiamo avere questa mentalità che salva chi fa il furbo”.