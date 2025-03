Considerate tutte le premesse, l'Inter ha fatto tutto quello che doveva fare e lo ha fatto al meglio. E il risultato rispecchia l'autorevolezza con la quale i nerazzurri si sono imposti al De Kuip, schiacciando il Feyenoord oltre il 2-0 finale e mettendo una pesante ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Due gol che avrebbero potuto essere tre, se Piotr Zielinski non avesse trovato il riflesso di Timon Wellenreuther sul calcio di rigore; ma questo dettaglio non macchia la sostanza di una gara condotta in maniera impeccabile, dove ad incidere, finalmente, è la ThuLa al completo: prima Marcus Thuram, poi Lautaro Martinez trovano i gol che valgono vittoria e una buona fetta di passaggio del turno in vista del ritorno di martedì.

IL TABELLINO

FEYENOORD-INTER 0-2

MARCATORI: 38' Thuram, 50' Lautaro Martinez

FEYENOORD: 22 Wellenreuther; 20 Mitchell, 3 Beelen, 33 Hancko, 16 Bueno; 7 Moder, 5 Smal, 14 Paixao; 23 Hadj Moussa, 19 Carranza (59' 9 Ueda), 38 Osman.

In panchina: 21 Plamenov Andreev, 64 Ka, 17 Ivanusec, 25 'T Zand, 43 Plug, 48 Giersthove, 49 Redmond, 57 Sliti, 68 Kraaijeveld.

Allenatore: Robin van Persie.

INTER: 13 Josep Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij (72' 31 Bisseck), 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella (72' 16 Frattesi), 21 Asllani (81' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 95 Bastoni; 9 Thuram (62' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez (81' 8 Arnautovic).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 22 Mkhitaryan, 50 Aidoo, 55 Motta, 57 Quieto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Eskas (NOR). Assistenti: Engan - Bashevkin. Quarto ufficiale: Kringstad. VAR: Dingert (GER). Assistente VAR: Tiago Martins (POR).

Note

Ammoniti: Mitchell (F), Wellenreuther (F), Bastoni (I), Osman (F), Arnautovic (I)

Corner: 7-3

Recupero: 1°T 2'. 2°T 5'.

96' - FISCHIA ESKAS, RIEN NE VA PLUS AL DE KUIP! L'INTER DOMINA IL FEYENOORD E CHIUDE IL PRIMO ROUND CON UN BEL 2-0!!!

96' - Ammonizione per Arnautovic, che ha allontanato un pallone destinato a rimessa laterale.

95' - Svetta in area Bisseck, che colpisce di testa schiacciando il pallone. Wellenreuther para.

94' - Intervento scomposto di Mitchell su Bastoni, punizione a ridosso dell'area per l'Inter. Problemi di crampi per il costaricense.

93' - Si sentono solo i cori dei tifosi interisti, giustamente felici per la bella prova.

91' - Errore prima di Martinez poi di Bastoni, che regala il calcio d'angolo al Feyenoord. Senza esiti apprezzabili.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Partita ormai agli sgoccioli. Esce Mitchell, che ha accusato un problema fisico, per poi rientrare.

85' - Bisseck fa valere il suo fisico prendendo fallo da Osman.

84' - Tenta la zingarata Bastoni, che guadagna un calcio di punizione.

83' - Rischia qualcosa l'Inter in disimpegno, bravissimi Acerbi e Dumfries a chiudere su Osman.

81' - Ultimi minuti di partita per Calhanoglu e Arnautovic, che rilevano Asllani e Lautaro.

80' - Corner per il Feyenoord, Hancko svetta su tutti ma senza inquadrare la porta.

76' - Cross di Lautaro, Frattesi non arriva bene sul pallone poi la difesa libera. Frattesi interrompe la ripartenza di Osman agevolando il recupero di Dumfries abbattuto dall'esterno biancorosso, che si becca un giallo. Era diffidato, salterà il match di ritorno.

74' - Arriva il giallo anche per Bastoni, che affonda un brutto tackle sul ginocchio di Mitchell.

72' - Primi cambi per Inzaghi: escono Barella e un applauditissimo De Vrij, in campo Bisseck e Frattesi.

71' - Wellenreuther va a fare brutto contro Dumfries, Eskas lo vede e lo ammonisce.

70' - Ueda punta De Vrij, lo salta e viene atterrato dall'olandese. Esplode il De Kuip, ma Eskas dice che non c'è niente e il giapponese nemmeno protesta.

69' - Osman a terra, accentuando la caduta dopo l'intervento di Pavard.

68' - Cartellino giallo per Mitchell per un fallo su Pavard.

66' - Occasione per Dumfries, un tiro cross angolato che si spegne fuori non di molto.

64' - Va Zielinski dagli undici metri... WELLENREUTHER PARA! Molto bravo il tedesco che si distende bene sul tiro del polacco e lo respinge.

63' - Eskas torna in campo e decreta il rigore. Inzaghi chiarissimo: tira Zielinski.

62' - Arrivato il cambio: Taremi prende il posto di Thuram. E Eskas va all'on field review.

61' - C'è un controllo VAR per un possibile calcio di rigore per l'Inter. Intanto si prepara a entrare Taremi.

60' - Paixao prova a lanciare Ueda, pallone mal calibrato e controllato in uscita da Martinez. Poi prova a sfondare Moussa che però sbaglia l'ultimo tocco in area.

59' - Primo cambio per il Feyenoord: il rientrante Ueda rileva Carranza.

58' - Barella mette in mezzo per Dumfries che va in hesitation in area, trovando comunque un corner.

56' - Moder scheggia la traversa! Il polacco arriva molto bene sul cross di Osman che vola via sulla scivolata di Pavard ma il suo tiro pizzica il montante.

55' - Ottima chiusura di De Vrij sul cross di Hugo Bueno. Barella invita tutti all'attenzione.

54' - Pavard si trova solo sulla destra e crossa, pallone intercettato dalla difesa.

IL GOL DI LAUTARO - Il Toro firma tutta l'azione: dalla partenza con lancio per Bastoni alla conclusione vincente arrivata dopo un primo tentativo di Zielinski ribattuto dalla difesa direttamente sul polacco che serve Lautaro. Tiro potente e preciso che piega le mani di Wellenreuther.

50' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

48' - Leggerezza di Lautaro che prova il tocco di fino intercettato da Moder, che viene poi atterrato da Pavard. Per Eskas tutto regolare.

47' - Pavard anticipa Paixao spazzando in fallo laterale, forse con un intervento falloso del brasiliano.

-----

19.47 - Primo pallone della ripresa per il Feyenoord, giocato due volte: PARTITI!

19.46 - Van Persie carica la sua squadra, pronta a iniziare la ripresa. Entra in campo anche l'Inter.

HALFTIME REPORT - Un'esultanza piena di grinta e di rabbia, come a voler scacciare il peso di un momento davvero delicato per lui. Con un'acrobazia in area piccola a beffare il portiere avversario Wellenreuther su cross di Barella, Marcus Thuram porta l'Inter in vantaggio al De Kuip dopo un primo tempo che aveva celato qualche complicazione di troppo per i nerazzurri, con un Feyenoord che pur senza creare pericoli seri comunque giocava in maniera sbarazzina. Ma una volta subita la rete di Tikus, gli olandesi hanno tolto il piede dall'acceleratore con i nerazzurri che si sono fatti pericolosi più di una volta.

-----

48' pt - Asllani! Conclusione molto bella dell'albanese alzata da Wellenreuther sopra la traversa. Su questa azione finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Feyenoord grazie alla rete di Thuram.

47' pt - Proprio alla fine del recupero, Bastoni si guadagna una punizione interessante dal limite.

46' pt - Inizia l'unico minuto di recupero.

45' - Resta solo il recupero da giocare.

43' - Gelo sul De Kuip, si sentono i 2mila tifosi interisti.

40' - Inter che si è scaldata, conclusione di Lautaro deviata da Wellenreuther.

IL GOL DI THURAM: Bellissima apertura di Asllani che trova Dumfries sulla destra, l'olandese inquadra l'area poi appoggia per Barella che mette in mezzo dove Thuram si avventa con un colpo da rapace spedendo la palla alle spalle di Wellenreuther. Esultanza di rabbia per Tikus, che prova a rompere il ghiaccio.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!

35' - Occasione Inter. Acerbi raccoglie un colpo di testa difettoso di Thuram e prova la conclusione, trovando però un tiro facile da parare per Wellenreuther.

32' - Ci prova Moder dalla lunga distanza con uno stop e tiro, conclusione centrale che non impensierisce Martinez.

30' - Thuram controlla in area poi serve Dumfries che prova una volée molto complicata, pallone fuori.

29' - Prova la trivela Lautaro servito da Thuram, pallone respinto dalla difesa ma poi Eskas segnala il fuorigioco del francese.

28' - Carranza anticipa col piede il rilancio di Martinez, brivido per il portiere nerazzurro.

27' - Moder raccoglie un assist col petto di Osman e prova la conclusione volante, mandando il pallone in curva. Gioco fermo, a terra c'è Hancko colpito duramente da Thuram.

25' - Bel numero di Zielinski che però sbaglia completamente l'appoggio in area. Poi Acerbi ferma fallosamente Carranza rimediando anche un colpo al volto.

23' - Il pubblico sugli spalti incita il Feyenoord, infervorato dalla prova dei propri beniamini.

22' - Altra palla persa a metà campo, altro ribaltamento per il Feyenoord e altra conclusione di Osman che calcia troppo strozzato: Martinez para.

20' - De Vrij si abbassa per far scorrere il pallone, ma questi finisce sulla sua schiena ed è ancora corner per il Feyenoord.

20' - Cambio di fronte errato di Barella per Acerbi, rimessa regalata al Feyenoord.

19' - Osman sin qui è quello che sta creando più grattacapi. Altro corner causato da Dumfries nel tentativo di anticiparlo.

18' - Fallo di Paixao su Bastoni, Eskas fischia causando la recriminazione di Barella che voleva il vantaggio.

16' - Spinta di Carranza su Bastoni, per Eskas è fallo.

13' - Paixao perde palla ma poi riesce a recuperare e servire Hadj Moussa, che finta poi calcia trovando la respinta della difesa.

11' - Errore del Feyenoord causato da Lautaro che lancia Thuram, che poi scarica sull'argentino chiuso da tre difensori. Sul ribaltamento, Martinez esce molto bene su Osman.

10' - Piccola annotazione tattica: Acerbi e Bastoni si sono scambiati momentaneamente di posizione.

8' - Altro cross di Dumfries, Mitchell arriva prima di tutti sul pallone e spazza l'area.

5' - Si salva l'Inter da un piccolo pasticcio tra Acerbi e Asllani, sanato dal fallo di Carranza sull'albanese. Fallo che potrebbe anche valere un cartellino ma Eskas sorvola.

3' - Martinez subito pronto! Osman riceve un pallone alto dalle retrovie, punta Dumfries e calcia trovando l'opposizione dello spagnolo.

2' - Bella combinazione Barella-Dumfries, cross dell'olandese troppo forte che finisce sul fondo.

-----

18.45 - Il calcio d'inizio del match è per l'Inter: PARTITI! (Grazie di tutto, Bruno Pizzul).

18.43 - Hancko e Lautaro Martinez davanti a Eskas per il sorteggio.

18.41 - Squadre in campo per il prepartita.

18.32 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi. Tra poco sarà calcio d'inizio al De Kuip.

-----

