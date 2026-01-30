L'Inter Primavera di Benny Carbone affronta la Cremonese in casa nella 23a giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Carbone è reduce da un periodo non felicissimo, con il pareggio conquistato in rimonta contro il Milan settimana scorsa e, più in generale, una sola vittoria in campionato su cinque partite disputate nel 2026. Mercoledì prossimo la sfida di Youth League contro il Colonia. La Cremonese invece è il fanalino di coda del campionato, con soli 13 punti raccolti, ben 21 meno dei nerazzurri, attualmente al quinto posto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 18.

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Breda, Nenna, Ballo; Zarate, Cerpelletti, Vukoje; El Mahboubi, Iddrissou, Mosconi

A disposizione: Farronato, Della Mora, Pinotti, Conti, Putsen, La Torre, Kukulis, Garonetti, Virtuani, Williamson, Peletti

Allenatore: Benny Carbone

CREMONESE (3-5-1-1): Cassin; Pavesi, Bassi, Zilio; Lottici Tessadri, Bozza, Patrignani, Murante, Gashi; Biolchi; Faye.

A disposizione: Novati, Bugna, Patitucci, Ragnoli Galli, Herzuah, Pio Marino, Lickunas, Jeon, Marsi, Stefani, Jenzeri

Allenatore: Elia Pavesi

Arbitro: Bozzetto

Assistenti: Marchese, Mezzalira





