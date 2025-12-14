INTER U23-GIANA ERMINIO 0-1

Marcatori: Lamesta (46')

91' - Gigantesca occasione per Zanchetta. Agbonifo mette in mezzo il pallone rasoterra e il centrocampista nerazzurro arriva sul pallone da solo in area. Il tiro è debolissimo perché Zanchetta arriva con i passi lunghi, la difesa respinge.

90' - Sei minuti di recupero. Ammonito intanto Alborghetti per perdita di tempo.

86' - Lischetti se lo mangia: l'attaccante della Giana da solo davanti alla porta colpisce il palo. Occasione sprecata per chiudere la gara.

84' - Finisce i cambi anche la Giana: esce Renda, entra Rizzo.

80' - Tutto per tutto per Vecchi: dentro Iddrissou per Re Cecconi.

74' - Cambia Espinal. Esce Vitale per Akammadu. Lascia il campo anche l'autore del gol Lamesta: entra Berretta.

73' - Contropiede condotto da Lischetti. L'attaccante della Giana però perde il tempo e decide di andare al tiro in solitaria. Scelta sbagliata, perché la conclusione è debole e Raimondi blocca.

70' - Si distende la Giana in campo aperto. Vitale entra in area defilato sulla destra e prova a incrociare. Tiro altissimo, nessun problema per Raimondi.

65' - Ammonito Lischetti per gioco pericoloso Re Cecconi.

63' - Vecchi cambia due uomini. Escono Bovo e Lavelli per Berenbruch e Agbonifo.

57' - Inter pericolosa con Zanchetta. Il centrocampista, entrato all'intervallo, calcia da fuori servito da Kamaté. Palla in corner dopo una deviazione di Ferri.

54' - Carta FVS per Espinal. Resta a terra in area Previtali, che si è agganciato con David a palla lontana. Non c'è nulla per Poli.

52' - Cambi anche per la Giana Erminio. Entrano Lischetti e Nucifero per Gabbiani e Ruffini.

47' - Tiro cross di Kamaté per Lavelli. La palla era lentissima, Lavelli sfiora e la sfera finisce nella zona di Mazza, che respinge in tuffo.

13.41 - Fischia Poli, si ricomincia. Entra Zanchetta per Fiordilino.

L'Inter U23 è sotto di un gol e di un uomo a Monza. Dopo mezz'ora equilibrata e scarsa di emozioni, l'episodio che cambia la partita arriva al 34'. Su corner per la Giana Melgrati perde completamente il controllo e rifila una testata a Gabbiani. Il colpo, pur se non fortissimo, è netto. L'arbitro Poli estrae quindi il rosso dopo revisione FVS. Entra dunque Raimondi per Topalovic. La Giana guadagna campo forte della superiorità numerica e al 46' la sblocca con Lamesta. Per l'Inter ora si fa dura, vedremo se Vecchi cambierà qualcosa già all'intervallo.

13.23 - Fischia due volte Poli. Finisce 0-1 il primo tempo.

52' - Ancora pericoloso Vitale. L'attaccante mancino rientra e calcia dopo aver saltato David, palla a lato.

50' - Ammonito Stante per proteste.

IL GOL - Vitale dalla destra rientra sul mancino e calcia a giro dopo aver saltato David. Raimondi non respinge bene e la palla rimane lì. Re Cecconi e Lamesta si avvitano a centro area, ma il centrocampista ospite è il più rapido e mette in porta, con Raimondi fuori causa.

46' - Gol della Giana. Ha segnato Lamesta, vantaggio ospite, 0-1.

45' - Sei di recupero.

37' - Doppio brivido per l'Inter. Prima Lamesta sfonda sulla sinistra e arriva al traversone rasoterra. Re Cecconi sporca, ma la palla sfila sul secondo palo. Arriva prima la Giana, che rimette in mezzo: Vitale tutto solo non riesce a colpire nel cuore dell'area piccola.

35' - Come prevedibile, non c'è nulla. Si prosegue.

33' - Cross di David che arriva sul secondo palo, dove c'è Re Cecconi in proiezione offensiva. Il difensore prende il tempo a Renda e si lascia cadere. Vecchi si gioca l'FVS per un possibile rigore.

32' - Se lo mangia Colombara. Punizione battuta bene da Lamesta che sfila sul secondo palo. Il giocatore della Giana arriva per primo ma mette fuori, palla sull'esterno della rete.

28' - Follia di Melgrati, espulso il portiere dell'Inter U23 dopo revisione, reo di aver dato una testata a Gabbiani. Entrerà Raimondi tra i pali, fuori Topalovic.

25' - Grande confusione su calcio d'angolo per la squadra di Gorgonzola. Lamesta crossa a rientrare verso la porta e la Giana tenta di impedire l'intervento di Melgrati. L'arbitro fischia fallo in attacco, ma Melgrati ha un gesto di reazione verso il giocatore ospite che lo stava bloccando, Gabbiani. Si gioca l'FVS Espinal, per valutare una potenziale condotta violenta di Melgrati.

24' - Vitale tenta di emulare il compagno. Stessa giocata, dribbling e tiro di destro a rientrare. Stante in scivolata si mette sulla traiettoria e respinge. Sarà corner.

22' - Ci prova ancora la Giana in contropiede. Renda recupera palla dopo un errore di Kamaté e tenta di mettersi in proprio. Il classe 2004 rientra e calcia a giro. Palla larga di diversi metri.

18' - Qualche secondo di difficoltà per l'Inter. Cross dalla destra di Vitale per Ruffini, che sul secondo palo fa sponda per i compagni in area. Non arrivano però giocatori in maglia rossa e i nerazzurri liberano.

12' - Primo tiro verso la porta tentato dall'Inter. Topalovic calcia da fuori al volo dopo un cross respinto dalla difesa ospite: buona coordinazione ma mira imprecisa e palla a lato.

9' - Adesso è l'Inter che si fa vedere. Lavelli non riesce a girarsi in ottima posizione, sfuma una potenziale buona occasione per i nerazzurri.

5' - Ha iniziato meglio la Giana, che pur senza creare grandi occasioni sta alzando il baricentro nella metà-campo dell'Inter.

12.31 - Si parte!

12.29 - Squadre in campo a Monza, guidate dall'arbitro Poli. Inter in nerazzurro, Giana in rosso.

L'Inter U23 ospita la Giana Erminio per l'ultima sfida interna del 2025. I nerazzurri sono reduci da un pareggio contro l'Arzignano Valchiampo, terza partita di fila senza vittoria. Fondamentale quindi per la squadra di Vecchi riuscire a trovare i tre punti, anche se la Giana è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. La squadra ospite, allenata da Espinal, ha ottenuto 11 punti nelle ultime cinque, con la vittoria ai danni della Triestina sei giorni fa. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, calcio d'inizio alle ore 12.30.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Alexiou, Stante, Re Cecconi (dall'80 Iddrissou); David, Topalovic (dal 30' Raimondi), Fiordilino (dal 46' Zanchetta), Bovo (dal 63' Berenbruch), Kamaté; Lavelli (dal 63' Agbonifo), Spinaccé. A disposizione: Raimondi, Farronato, Venturini, Prestia, Zouin, Mosconi, Kaczmarski, Ballo, Bovio, . Allenatore: Stefano Vecchi

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Ferri, Alborghetti, Colombara; Previtali, Marotta, Lamesta (dal 74' Berretta), Renda (dall'84' Rizzo), Ruffini (dal 52' Nucifero); Gabbiani (dal 52' Lischetti), Vitale (dal 74' Akammadu). A disposizione: Zenti, Magni, Piazza, Pinto, Nelli, Capelli, Duca, Occhipinti. Allenatore: Vinicio Espinal

Ammoniti: Stante (45+5'), Lischetti (65')

Espulsi: Melgrati (30')

Arbitro: Alberto Poli (sez. di Verona)

Assistenti: Daghetta, Testai

Quarto Ufficiale: Bortolussi

Operatore FVS: Sicurello