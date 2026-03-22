INTER-DOLOMITI BELLUNESI 0-1

Marcatore: Clemenza (17')

Pessimo primo tempo per l'Inter U23: 0-1 per la Dolomiti Bellunesi dopo 45'. I nerazzurri han creato pochissimo e devono ringraziare un Calligaris in stato di grazia per lo svantaggio di un singolo gol. Per battere il portiere nerazzurro è servito un golazo da fuori di Clemenza, che ha calciato sotto l'incrocio al 17'. Provvidenziale invece Calligaris su Mignanelli, in due occasioni, e su Marconi. L'Inter ha sofferto particolarmente le transizioni della squadra di Bonatti, commettendo poi troppi errori tecnici nell'ultimo terzo di campo. Servirà ben altro per rimettere in carreggiata la gara. Da segnalare infine l'infortunio di Prestia, che ha abbandonato il terreno di gioco al 28': al suo posto Stante.

18.17 - Duplice fischio: intervallo, avanti la Dolomiti 0-1.

45' - Due di recupero.

42' - Ci prova da lontanissimo Topalovic: tutto facile per Consiglio. Scarseggiano ora le idee dei nerazzurri.

35' - Che occasione per Mignanelli: il centrocampista ospite sfugge a Bovo, che non riesce a fermarlo, dopo il liscio di Cinquegrano. In area di rigore temporeggia, forse troppo, prima di calciare. Salva sulla linea Stante, con la collaborazione ancora di Calligaris.

34' - Tira da fuori Mignanelli, blocca ancora Calligaris.

28' - Non ce la fa il capitano nerazzurro: entra Stante. Fascia che passa sul braccio di Kamaté.

26' - Gran mancino di Marconi sugli sviluppi di corner, agilissimo ad andare giù Calligaris, che salva ancora l'U23. Sarà nuovamente angolo. E' però rimasto a terra Prestia, in campo lo staff nerazzurro.

26' - Bel contropiede della Dolomiti, che in campo aperto è sempre pericolosa. Marconi calcia, Alexiou devia, sarà corner.

19' - Lavelli serve a rimorchio Topalovic, che calcia male: tutto fermo però, Lavelli era in fuorigioco.

IL GOL - Situazione sporca in mezzo al campo e palla che finisce a Clemenza, con l'Inter scoperta. Il numero 10 ospite porta palla per una decina di metri e poi calcia: tiro fortissimo e sotto l'incrocio, che batte un incolpevole Calligaris e porta in vantaggio la Dolomiti.

17' - Gol della Dolomiti Bellunesi: Clemenza calcia da fuori ed è un bolide sotto l'incrocio, 0-1.

11' - Erroraccio di Bovo con un passaggio in orizzontale e Kamaté è costretto a spendere il fallo: giallo per l'esterno destro nerazzurro.

10' - Altro destro da fuori di Topalovic: alza sopra la traversa Consiglio. Il tiro era potente ma molto centrale, con l'estremo difensore che ha visto partire la sfera.

6' - Schema che porta al tiro di Topalovic da fuori. Ancora la respinta della difesa ospite.

6' - Inter che risponde con Kamaté. Il cross dalla sinistra viene sporcato e finisce sui piedi del francese, che prova di destro da posizione defilata. Respinge bene Consiglio, poi La Gumina ribatte ma trova l'opposizione della difesa, sarà corner.

2' - Grande occasione subito per la Dolomiti. Lattanzio crossa dalla destra, Cossalter spizza e Mignanelli si trova sui piedi la palla del possibile 0-1. Impatto con il pallone non perfetto, Calligaris tocca ma non basta per fermare la palla indirizzata verso la porta. Ci pensa Alexiou a salvare tutto sulla linea.

17.30 - Fischia l'arbitro Spina: è iniziata Inter-Dolomiti Bellunesi!

17.27 - Squadre in campo, Inter in nerazzurro e Dolomiti in bianco con dettagli verde scuro.

L'Inter U23 continua la sua rincorsa ai play-off nel girone A di Serie C ospitando la Dolomiti Bellunesi, nella gara valida per la 33esima giornata. La squadra di Vecchi sta attraversando un momento difficile, con la vittoria che manca da nove partite consecutive. Oggi all'U-Power Stadium la possibilità di tornare ai tre punti contro la Dolomiti, che al contrario vuole allungare sulla zona calda della classifica. Vecchi sceglie il tandem La Gumina-Lavelli in attacco, mentre a sinistra Cocchi lascia spazio ad Amerighi. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 17.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia (dal 28' Stante), Alexiou; Kamaté, Topalovic, Fiordilino, Bovo, Amerighi; La Gumina, Lavelli.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Cocchi, Zanchetta, Stante, David, Mosconi, Iddrissou, Zuberek, Kaczmarski, Berenbruch.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Kamaté (11')

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Trabucchi, Gobetti, Mondonico; Lattanzio, Burrai, Cossalter, Mignanelli, Migliardi; Toci, Clemenza.

A disposizione: Abati, Zecchi, Alcides, Brugnolo, Petito, Olonisaki, Masut, Toci, Agosti, Tavanti, Vacca.

Allenatore: Andrea Bonatti.

Arbitro: Spina (sez. di Barletta)

Assistenti: Lombardi, Scipione

Quarto ufficiale: Aloise

Operatore FVS: Turra