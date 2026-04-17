19.50 - Dopo lo strappo in testa al gruppo, con cui ha allontanato ulteriormente gli inseguitori grazie al 4-3 pirotecnico di Como, l'Inter vuole proseguire la fuga solitaria verso il 21esimo scudetto della sua storia stasera, a San Siro, contro il Cagliari. Una gara scontata solo sulla carta che i nerazzurri devono affrontare senza pensare all'impegno di martedì in Coppa Italia proprio contro la squadra di Cesc Fabregas.

19.47 - Per questo appuntamento, viste le contingenze legate alle indisponibilità di Bastoni, Lautaro, Bisseck e Sucic, Cristian Chivu sceglie un undici con due sorprese per sfidare i sardi, reduci dal successo contro la Cremonese, puro ossigeno per la classifica ma che ancora non mette al riparo da cattivi pensieri di retrocessione. Tra i pali non c'è Sommer ma Pepo Martinez, davanti al quale tocca a De Vrij guidare la linea a tre di difesa completata da Manuel Akanji e Carlos Augusto. In mezzo, la novità è Mkhitaryan al posto di Zielinski con Barella e Calhanoglu, ai loro lati corrono Federico Dimarco e Denzel Dumfries. In attacco, accanto a Marcus Thuram, c'è Francesco Pio Esposito, che vince ancora il ballottaggio con Ange-Yoan Bonny.

In casa rossoblu, Fabio Pisacane punta su Sebastiano Esposito, protagonista del duello in famiglia a distanza col fratello più piccolo, in coppia con Borelli.

19.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 33 Obert; 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano, 25 Sulemana, 15 Rodriguez; 29 Borrelli, 94 S. Esposito. A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 14 Deiola, 18 Raterink, 19 Belotti, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 28 Zappa, 31 Mendy, 37 Trepy, 90 Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane.

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Rossi L. - Cavallina

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Meraviglia

Assistente VAR: Di Bello