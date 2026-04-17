L’Inter serve per prima in questa 33esima giornata di campionato di Serie A: fra pochi minuti la squadra nerazzurra scenderà in campo contro il Cagliari per provare ad allungare ulteriormente sulle inseguitrici in classifica e Henrikh Mkhitaryan, schierato titolare questa sera da Cristian Chivu. L’armeno arrivato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match, presenta così il match coi rossoblu sottolineandone l’importanza per questa corsa Scudetto: “Ovviamente stiamo giocando col Cagliari, ma questo non vuol dire che siamo favoriti. Si comincia da 0-0, dobbiamo dimostrare di essere favoriti sul campo per portare la vittoria a casa”.

Qual è l’elemento che può dare la differenza da ora in avanti?

“Che nelle difficoltà siamo sempre più uniti, abbiamo questa opportunità di vincere qualcosa e dobbiamo sfruttarla”.

Hai pensato al futuro?

“Ancora no, in verità. Penso a finire il campionato e poi alla stagione prossima”.