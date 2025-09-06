La 'Finanza Calcistica Finale', ovvero il costo rosa di tutte le squadre di Serie A. Terreni mai esplorati e numeri mai calcolati per dare la vera e unica scala dei valori del campionato di calcio di Serie A. Siete stufi di tesoretti, di budget, di misteriosa finanza creativa che vi propinano i giornali? Stufi di essere presi in giro da allenatori che piangono, altri che si nascondono e altri che fanno gli gnorri? Allora questo è l'articolo che fa per voi. Andiamo subito al dunque, ma facciamo prima due premesse assolutamente necessarie, onde evitare che ci siano incomprensioni. Due parametri su come si calcola il costo della rosa vanno tenuti bene a mente:

1. Gli obblighi di riscatto costituiscono un'eliminazione dell'ammortamento solo se sono certi oltre ogni ragionevole dubbio. Un obbligo di riscatto vincolato a presenze o punti, NON costituisce una certezza e quindi l'ammortamento resta.

2. Ogni costo rosa deve includere sia costi per prestiti, sia ricavi da prestiti, che vanno ad abbassare il monte degli ammortamenti. La cessione di un giocatore in prestito oneroso costituisce a tutti gli effetti una riduzione del costo rosa, tanto quanto l'opposto un aumento.

Passate queste due necessarie premesse, ci avventuriamo subito nell'argomento principale del thread. I costi della rosa di tutte le squadre di Serie A, calcolati giocatore per giocatore sulla base dei valori a bilancio (ove disponibili). Cominciamo dal più basso e saliamo:

Posizione 20: LECCE

Pantaleo Corvino fa pentole, coperchi e pure miracoli a Lecce anno dopo anno, garantendosi la salvezza con una squadra dal costo estremamente contenuto. Con poco meno di 33,5 milioni, il Lecce è la squadra meno costosa del campionato.

Posizione 19: PISA

Alberto Gilardino chiamato all'impresa in una piazza euforica, ma che deve approcciare la Serie A con un grosso handicap di valore rispetto a molte considerate concorrenti per la salvezza. Nonostante i tanti acquisti, costo rosa appena sopra i 36 milioni.

Posizione 18: HELLAS VERONA

Smonta e rimonta tutti gli anni uno schizofrenico tourbillon di mercato, spesso nell'ultima settimana. Musrati e Orban hanno aggiunto la necessaria qualità, ma basteranno i 39,5 milioni di costo rosa a Paolo Zanetti per salvarsi di nuovo?

Posizione 17: CAGLIARI

Si entra nella zona dei 40, con il Cagliari che si posiziona appena sopra la zona di retrocessione finanziaria. Acquisti importanti come Belotti, Sebastiano Esposito e Folorunsho sulla carta dovrebbero garantire la salvezza a Fabio Pisacane.

Posizione 16: GENOA

La politica di riduzione dei costi (per via dell'alto debito), porta il DS Ottolini a operare senza di fatto poter spendere un euro. Se la cava con una buona iniezione di qualità dalla trequarti in su. Oltre 47 milioni di costo, ma pesa Vitinha.

Posizione 15: CREMONESE

La neopromossa del patron Arvedi questa volta non vuole correre rischi. Addirittura 17 giocatori nuovi per garantirsi una salvezza tranquilla, che sulla carta è fattibile. Costo rosa appena sopra 48,6, ma apprezzabile qualità soprattutto in avanti.

Posizione 14: PARMA

La prima squadra a superare i 50 milioni di costo rosa sono i gialloblu. Discreta incognita considerando le cessioni di Bonny, Leoni e Sohm. La squadra deve dimostrare di essere stata in grada di rimpiazzarli a dovere.

Posizione 13: UDINESE

Cominciamo a muoverci verso le zone centrali della classifica. L'Udinese si piazza al tredicesimo posto con un balzo secco nel costo della rosa con gli innesti dell'ultima settimana: 55 milioni di costo, in cui Zaniolo deve dimostrare di valere la spesa.

Posizione 12: SASSUOLO

Il Sassuolo sorprende nettamente sul mercato, piazzandosi al 12esimo posto con un costo rosa superiore a 66 milioni. Squadra che dovrebbe fare una stagione tranquilla, trascinata come sempre da Mimmo Berardi e il rientrante Pinamonti, il più costoso.

Posizione 11: TORINO

Con un balzo secco, ci spostiamo in un colpo solo a quota 88, dove il Torino mostra di non aver lesinato negli investimenti. Pesanti Zapata, Vlasic e Maripan. La questione è sempre la stessa: il Torino può stupire o resta sempre nel limbo?

Posizione 10: BOLOGNA

Sartori e Italiano confezioneranno altri capolavori? Bologna che riesce a entrare in Europa con il lavoro sempre clamoroso del DS e del coach. Quest'anno l'impresa sembra un pelo più complicata, ma il Bologna è abituato a sorprenderci: 88,5 milioni.

Posizione 9: COMO

Giurano e spergiurano di non avere interesse per l'Europa, ma il Como si piazza al nono posto, pronto a insidiare una posizione nel calcio che conta. Cesc Fabregas deve far fruttare oltre 100 milioni di investimenti mirati. Costo rosa che tocca 93,5 milioni.

Posizione 8: FIORENTINA

La prima squadra a scollinare i 100 milioni sono i viola, che si piazzano a 109,5. Squadra che ha l'obbligo di centrare almeno una coppa europea. Importantissimo il rinnovo di Moise Kean per rilanciare la ambizioni della squadra. Da valutare Piccoli.

Posizione 7: LAZIO

Mercato bloccato, ma rosa lunga e ben concepita. Sarri ha sufficiente materiale per centrare una qualificazione europea. La Lazio costa circa 115 milioni. Non sappiamo se abbia margine per salire, ma con il mercato bloccato opta per una saggia conservazione.

Posizione 6: ATALANTA

I bergamaschi non sono più né una sorpresa, né una stranezza. Toccano un costo rosa record di 132,6 milioni e si piazzano al cancello del castello delle big. Un risultato veramente incredibile, considerando da dove partiva e quale sia il bacino di tifo.

Posizione 5: ROMA

Stagione che sa molto di all-in. Costo rosa in netto aumento a quasi 164 milioni per dare a Gasperini tutto quello che e' possibile per entrare tra le prime 4 e liberarsi finalmente del fardello FFP. Importante mossa di forza dei Friedkin nel trattenere Koné.

Posizione 4: INTER

Nerazzurri con costa rosa in diminuzione verso la transizione che porterà alla rivoluzione estiva. Creato il massimo dello spazio possibile per essere pronti l'estate prossima. Qualificazione in Champions d'obbligo, qualcosa in più sarebbe un upset.

Posizione 3: MILAN

Mercato complesso, a tratti enigmatico, a tratti nel panico e confusione, ma ne esce una squadra con un costo rosa sufficiente per dare fastidio nella lotta al titolo. Grande rischio con Nkunku, il giocatore con il costo rosa più alto della storia del Milan.

Posizione 2: NAPOLI

Sfruttando la peculiarità del suo metodo di ammortamento, il Napoli piazza grandi investimenti per tentare di bissare il titolo e fare strada in Champions. Stagione di grande pressione per Antonio Conte ed i suoi, che non possono nascondersi dalle etichette.

Posizione 1: JUVENTUS

Nonostante un mercato quasi immobile fino a 48 ore dal gong, la palma del costo rosa più alto va alla Juventus, che tocca 242,5 milioni di euro. In attesa di inevitabili valutazioni sul FFP, i bianconeri sono i favoriti per la vittoria insieme al Napoli.

In attesa di vedere chi deluderà le aspettative e chi invece andrà sopra, i verdetti del mercato sono chiari. Juventus, Napoli, Milan e Inter in Champions, Roma e Atalanta in Europa League, Lazio e Fiorentina in Conference League. Retrocessione per Verona, Pisa e Lecce. E chiudo questo articolo dei numeri con una semplice tabella riepilogativa, da mostrare ogni volta che qualche allenatore dirà di non essere favorito contro un altro. Le parole volano, ma i numeri non mentono.

Enea Trapani