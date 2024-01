L'Inter pensa anche alle uscite e uno dei nomi caldi in questo senso per gennaio è quello di Stefano Sensi, in scadenza di contratto a giugno. Secondo le informazioni di Sky Sport il Sassuolo, tra l'altro ex club del centrocampista, avrebbe fatto un sondaggio nelle ultime ore per capire la situazione.

Inoltre, come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI), l'emittente conferma anche l'interesse della Ternana per Franco Carboni, ora in prestito al Monza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!