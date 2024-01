Una telefonata per accelerare l'operazione. Oggi Stefano Capozucca, direttore sportivo della Ternana, ha chiamato la dirigenza dell'Inter per confermare il proprio interesse nei confronti di Franco Carboni. L'esterno argentino non trova infatti spazio nel Monza e ha già deciso di cambiare aria per guadagnare minutaggio.

In tal senso, gli umbri sono pronti a offrirgliene e hanno già il sì del ragazzo. Non resta che ottenere quello dei nerazzurri e per l'ex canterano inizierà una nuova esperienza in Serie B.

