I tifosi interisti sono pronti a riservare un'accoglienza di quelle clamorose alla squadra al momento dell'arrivo della squadra allo stadio di San Siro, dove questa sera gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'obiettivo è quello di far sentire tutto il loro calore ai propri beniamini per aiutarli a mettersi alle spalle la delusione per l'eliminazione dalla Champions League e incitarli a dare il meglio per l'ultima parte di questo campionato.

Sciolto l'ultimo dubbio di formazione: è confermata la presenza di Benjamin Pavard nel terzetto difensivo, con Yann Bisseck che dopo aver tentato il sorpasso nelle ultime ore si accomoderà in panchina.