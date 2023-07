L'Inter muove passi concreti per Alvaro Morata. Scaricato Romelu Lukaku, il club nerazzurro si è fiondato con decisione sull'attaccante spagnolo presentando una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro all'Atletico Madrid. Lo riporta Sportitalia, ricordando che la richiesta dei Colchoneros è di 20 milioni di euro. Sullo sfondo restano Juventus e Roma, che in giornata ha incontrato gli agenti dell'ex Real Madrid.

