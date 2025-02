Niente Inter per Tomas Perez, mediano dal Newell's Old Boys molto vicino all'Inter nelle ultime settimane di mercato. Il futuro del promettente centrocampista argentino sarà in Portogallo: il Porto ha trovato un accordo con il club argentino per prendere il giocatore. Nella casse del NOB finirà un assegno da 4 milioni di euro. Lo riporta Fabrizio Romano su X.

"Il Porto trova un accordo per ingaggiare Tomas Pérez dal Newell's Old Boys, here ew go! Pacchetto dal valore di € 4 milioni per il talento 19enne che era vicino all'arrivo all'Inter", si legge nell'account del giornalista.