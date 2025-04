Mentre l'Inter di Simone Inzaghi dovrà leccarsi le ferite che il ko con la Roma ha causato, in Viale della Liberazione rispolverano vecchi dossier, mai passati di moda. Vecchi, d'altronde, si fa per dire perché il profilo tornato alle cronache di mercato della Beneamata è quello di Aleksandar Stankovic. L'ex capitano dell'Inter Primavera oggi al Lucerna, dove ha giocato un'ottima stagione, è secondo la Gazzetta dello Sport il Calhanoglu del futuro.

"Il figlio d'arte tornerà a casa" si legge sulla Rosea che spiega la situazione relativa a 'Deki jr.': "L'intenzione dell'Inter era chiarissima, l'obiettivo già raggiunto. Marotta e Ausilio speravano che il primo anno vissuto interamente con una prima squadra potesse far maturare il più piccolo degli Stankovic e permettergli il rientro alla base, e così è stato". Un percorso 'alla Dimarco' quello pensato per Aleksandar che secondo la Gazzetta "tornerà a fine giugno per giocarsi davvero le proprie carte, in un reparto povero di alternative. Perché Asllani non convince ed è probabile che dirà addio all'Inter, perché quando Calhanoglu manca l'assenza del turco si sente maledettamente, perché Stankovic jr è cresciuto con Hakan come idolo e dai prossimi mesi potrà studiarlo da vicino facendogli da vice".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!