È ancora una volta Gianluigi Donnarumma il protagonista delle esultanze del PSG, ieri vittorioso per 1-0 contro l'Arsenal nel match d'andata di semifinale di Champions League. Gara durante la quale l'ex Milan si è rivelato ancora una volta decisivo e indispensabile, eppure il suo futuro a Parigi, come ben noto, non è scontato, tutt'altro. E a proposito del rinnovo con i transalpini, l'Equipe fa un punto della situazione.

La trattativa per il rinnovo si è aperta dieci mesi fa, con l'idea di proseguire insieme oltre il 2026. Dopo i primi scambi tra le parti, la trattativa è andata praticamente in standby per via dello scoglio economico. La richiesta "tra percentuali fisse e variabili sull'ingaggio stimato intorno ai 12 milioni, bonus inclusi" non aveva entusiasmato il club francese che aveva congelato ogni discorso, lasciando pensare che il futuro di Gigio fosse ormai lontano dalla Torre Eiffel. Stamattina però l'Equipe sembra mettere in dubbio quest'ultima pista e fa sapere che "la questione del futuro di Donnarumma non si pone più. Le discussioni tra le due parti sono considerate positive, se non molto positive da alcune fonti". Abbastanza per assecondare le volontà del giocatore, che da mesi continua ad ammiccare al PSG sperando nel rinnovo, pur lasciandosi stuzzicare dagli interessi di mercato suscitati nei vari club europei, di Premier su tutti.