Dopo quanto anticipato nelle scorse ore da Sportitalia, Sky Sport fa il punto della situazione su Daniel Maldini, l'attaccante del Monza sul quale aveva messo gli occhi l'Inter e nelle scorse ore entrato nel mirino dell'Atalanta come sostituto di Lookman, andato ai box per circa tre settimane.

Secondo quanto risulta a Gianluca Di Marzio, la squadra di Gasperini avrebbe valutato due ipotesi: Raspadori, attaccante del Napoli che i partenopei non sono intenzionati a cedere in assenza di un sostituto, specie dopo l'addio di Kvaratskhelia, e Maldini appunto. Sul figlio d'arte il Monza, che detiene il cartellino, ha inserito una clausola rescissoria la cui validità sarà però effettiva dal primo luglio. Non essendoci possibilità di farla scattare in questa sessione invernale, la pista per l'Atalanta si complica in quanto i brianzoli non sono propensi a privarsi subito di un giocatore importante per loro.