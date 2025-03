È Koni De Winter uno dei new entry nella lista di Ausilio e Baccin per l'allestimento della rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato ieri (LEGGI QUI), il difensore classe 2002 ha attirato l'attenzione degli scout nerazzurri che ieri lo hanno visionato da vicino durante il match tra Genoa ed Empoli. L'interesse per il belga però non è un'ultim'ora come riporta RMC Sport che svela i rapporti tra l'Inter e l'entourage del giocatore, in contatto da diversi mesi.

Il Genoa ha fatto la sua valutazione e valuta il cartellino del difensore almeno 30 milioni di euro, cifra che - come spiega Sacha Tavolieri su Twitter - non spaventa l'Inter. Escluso invece l'interesse del Milan.

