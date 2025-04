Emanuele Rao è un esterno capace di far impazzire i terzini avversari. In Serie C è uno dei giovani calciatori capaci di attirare le attenzioni delle big del calcio italiano. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Tuttosport, l'esterno offensivo della SPAL è finito mirino di Juventus e Inter. I nerazzurri stanno già pensando al futuro della seconda squadra che con tutta probabilità prenderà parte alla prossima stagione di C.