Retroscena svelato da Sky Sport proprio pochi istanti dopo il gong della sessione invernale di calciomercato. La notizia riguarda Davide Frattesi, che in questo mese di gennaio è stato al centro di numerosissime voci. Se fosse andato partito Douglas Luiz, la Juventus avrebbe fatto un tentativo per il centrocampista dell'Inter. La Vecchia Signora, però, come riferisce Gianluca Di Marzio, si sarebbe trovata di fronte un vero e proprio muro interista.