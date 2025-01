Continuano le voci relative all'interesse dell'Inter nei confronti del Samuele Ricci. A renderlo noto è Sportitalia che parla di gradimento totale gradimento verso il centrocampista del Torino sul quale sono puntati anche i riflettori del Milan. I rossoneri sono da tempo in contatto con la dirigenza granata nel tentativo di avvantaggiarsi sull'eventuale corsa al classe 2001.

