Dopo che qualche tempo fa si era parlato di un possibile approdo, poi naufragato, al Botafogo, è comunque destinato a parlare portoghese il futuro di Georgios Vagiannidis. L'ex Inter, oggi al Panathinaikos potrebbe trasferirsi in Portogallo, nella fattispecie allo Sporting Lisbona. Secondo A Bola, la squadra lusitana ha come priorità il 23enne per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione ed è pronta ad avanzare una nuova offerta al giocatore, al quale hanno in mente di proporre un contratto di quattro o cinque anni (ipotesi al momento più concreta), con clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno gli 80 milioni di euro.

Per lo Sporting, Vagiannidis è una priorità come si può intuire dalle due offerte già presentate in precedenza: la prima di 6 milioni di euro e la seconda di 8 milioni. I portoghesi sono dunque pronti ad avanzarne una terza, che secondo la stampa greca dovrebbe aggirarsi intorno agli 11 milioni di euro. Il Panathinaikos è aperto alle trattative e ha già ascoltato le proposte dello Sporting, puntando a incassare sui 10 milioni di euro per poter concludere l'affare, cifra che rientra nelle possibilità dello Sporting che ha il gradimento del giocatore. Trattativa che l'Inter monitora da lontano sfregandosi le mani nel caso di fumata bianca, tenendo conto del 40% sulla rivendita di cui giova nel caso di cessione da parte del club greco.