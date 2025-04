"La partita più importante dell'anno": così Beppe Marotta ha chiamato Bologna-Inter, match che andrà in scena oggi alle 18 allo stadio Dall'Ara. I padroni di casa si stanno giocando un posto nella prossima Champions, ma i nerazzurri non intendono perdere punti nella lotta scudetto con il Napoli che ieri, con estrema fatica, ha violato il campo del derelitto Monza.

QUI BOLOGNA – I rossoblu sono reduci dal ko con l'Atalanta che ha frenato la corsa in classifica. E in casa fin qui hanno perso solo un match, quello di fine 2024 con il Verona. Italiano non potrà contare su Skorupski, Calabria, Casale e Ferguson, ma recupera a una condizione migliore sia Odgaard che Castro. Pobega dovrebbe vincere il ballottaggio con Aebischer per giocare in mediana con Freuler.

QUI INTER – Inzaghi non recupera Dumfries e Zielinski e, in più, perde anche Thuram per affaticamento muscolare: tutti e tre dovrebbero saltare anche il derby di coppa per tornare contro la Roma sabato prossimo (il francese è quello con più chance). Il tecnico nerazzurro sembra voler scansare il turnover massiccio, magari per riproporlo a metà settimana contro il Milan: in campo, quindi, la stessa difesa vista contro il Bayern e pure lo stesso centrocampo ad eccezione della fascia sinistra dove Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco (da gestire anche lui). In attacco, invece, Lautaro non si tocca: Correa dovrebbe essere il prescelto per giocare con il Toro anche perché sia Arnautovic che Taremi non sono al top.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Panchina: Bagnolini, Pessina, Erlic, De Silvestri, Lykogiannis, Aebischer, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Cambiaghi, Dominguez, Pedrola.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skorupski, Calabria, Casale, Ferguson.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Zalewski, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Dumfries, Thuram.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Baccini e Bahri.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Abisso (Meraviglia).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!