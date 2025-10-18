ROMA-INTER 0-0

LIVE MATCH

20.34 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico. 

-----

IL TABELLINO
ROMA-INTER 0-0

ROMA: 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala.

In panchina: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi. Quarto ufficiale: Feliciani VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Abisso

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 18 ottobre 2025 alle 20:35
Autore: Christian Liotta
