Il 2026 dell'Inter U23 inizia in casa, contro il Novara. La prima giornata del girone di ritorno mette davanti alla squadra di Vecchi una sfida importante per rilanciarsi dopo la sconfitta di Brescia del 22 dicembre. Il gap con le prime quattro è ormai di 8 punti, con i nerazzurri sesti: diventa fondamentale quindi consolidare una posizione in zona playoff. In casa Novara la novità è in panchina. La dirigenza piemontese ha infatti esonerato Andrea Zanchetta, allenatore che nella passata stagione aveva portato la Primavera interista a vincere il Tricolore. Il nuovo mister è Andrea Dossena, che succede a Zanchetta ad appena sei mesi dal suo ingaggio. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 14.30 all'U-Power Stadium di Monza.
INTER U23 (3-4-2-1) Calligaris; Alexiou, Prestia; Re Cecconi; David, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté; Berenbruch, Topalovic; La Gumina.
A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Agbonifo, Bovo, Stante, Zouin, Iddrissou, Bovio, Carrara.
Allenatore: Stefano Vecchi.
NOVARA (4-3-3) Boseggia; Agyemang, Valdesi, Lorenzini, Khailoti; Di Cosmo, Basso, Ranieri; Lanini, Perini, Donadio.
A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Ledonne, Dell'Erba, Collodel, Morosini, Cannavaro, Arboscello, Cortese, D'Alessio.
Allenatore: Andrea Dossena.
Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. di Terni)
Assistenti: Antonio Alessandrino (sez. di Bari), Giovanni Battista Cittarda (sez. di Palermo)
Quarto uomo: Giorgio Bozzetto (sez. di Bergamo)
Operatore FVS: Andrea Manzini (sez. di Voghera)
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:13 SM - Joao Cancelo, futuro in bilico tra Inter e Barcellona: entro 48 ore possibile soluzione
- 14:00 LIVE - Inter U23-Novara apre il 2026 della squadra di Stefano Vecchi: le formazioni ufficiali
- 13:59 Carboni al Racing Avellaneda, decisivo un colloquio Zanetti-Milito. Ora potrà giocarsi le sue chance mondiali
- 13:45 Romano: "Dopo Carboni al Racing, Inter alle prese con il possibile ritorno di Asllani. Rottura tra l'italo-albanese e il Torino"
- 13:30 SM - Frattesi-Galatasaray, proposta di ingaggio da 5 mln netti. Sull'operazione pesa il fattore... Champions
- 13:15 Lecce-Inter, Up&Down - Ballo disastroso, Farronato male con i piedi. Menzione per Mancuso
- 13:02 Il 2026 dell'Inter U20 inizia con il piede sbagliato: un ottimo Lecce vince 3-1. Troppi errori per i nerazzurri
- 13:00 Dalla Turchia - Galatasaray-Frattesi, flirt reale. Ma occhio alla concorrenza: in lista di Buruk anche un giocatore di Conte
- 12:45 Bugeja: "La forza dell'Inter è l'unione. Da quando sono qui sono cresciuta in due aspetti"
- 12:30 Sky - Frattesi apre alla Turchia: Galatasaray pronto a soddisfare i nerazzurri. Si lavora sul prestito, l'Inter vuole garanzie
- 12:14 Asllani convocato per il match contro il Verona: ma la rottura col Torino resta insanabile e tornerà all'Inter
- 12:00 Orsolini: "Il mio gol all'Inter dell'anno scorso? Fa parte dello sport, ma c'è una cosa importante"
- 11:45 Re Cecconi: "Vi racconto i miei punti di forza. Ho un posto del cuore. E prima di ogni sfida..."
- 11:30 Parma, Cuesta pensa già all'Inter: "Un punto che ci dà continuità. Ora una grande sfida"
- 11:16 TS - Inter-Bologna, Chivu (forse) con gli stessi di Bergamo. Tre ballottaggi da risolvere
- 11:02 Sky - Novità per Inter-Bologna: Chivu cambia una pedina a centrocampo?
- 10:48 Sucic: "Impatto incredibile con l'Inter. Prenderei una qualità da Bonny. Orgoglioso di me perché..."
- 10:34 Asllani-Torino, è già finita: l'albanese non convocato contro il Verona, si va verso il ritorno all'Inter
- 10:20 CdS - De Vrij o Acerbi all'Al-Hilal: sostituto in difesa? Ecco cosa filtra da casa Inter
- 10:06 Corsera - Cancelo-Inter e un difensore da Inzaghi? C'è un altro incastro prima di poter chiudere
- 09:52 TS - Cancelo-Inter, il portoghese aspetta. Novità sul contratto dell'Al-Hilal per De Vrij
- 09:38 CdS - Bologna, due rientri per la sfida all'Inter. Italiano alle prese con qualche ballottaggio: la probabile
- 09:24 GdS - Inter-Bologna, quante similitudini: ecco cosa dicono i numeri
- 09:10 CdS - Dimarco, dolci ricordi col Bologna: unica doppietta in A. Che svolta con Chivu
- 08:56 CdS - Cancelo, il Barça ha preso tempo. Scambio con l'Inter? Acerbi ha già detto sì all'Al-Hilal
- 08:42 CdS - Inter-Bologna, Chivu con lo stesso 11 di Bergamo? Probabile, ma restano ancora tre dubbi
- 08:28 GdS - Inter, Carboni al Racing per la rinascita: ha preferito l'Argentina a due club italiani
- 08:14 GdS - Cancelo, l'Inter attende. Inzaghi e Chivu alla finestra: no di Flick al portoghese, ma Mendes...
- 08:00 Preview Inter-Bologna - Chivu verso la conferma dell'undici di Bergamo
- 00:00 Ancora tu, ma…
- 23:00 Il ritorno di Gasperini a Bergamo è amaro, l'Atalanta vince tra le polemiche: Roma ko 1-0
- 22:52 Barcellona, Laporta e la nostalgia per i portoghesi: "Cancelo mi piace. Lui e Joao Felix..."
- 22:45 Lotta Scudetto, l'analisi di Rampulla: "Inter favorita, ma Conte e Allegri hanno più esperienza"
- 22:30 Il paragone di Giaccherini: "Bremer come Lautaro: sono i migliori in Serie A, ti spostano gli equilibri in campo"
- 22:15 Dall’Argentina - Carboni-Racing, accordo trovato. L’affare ai dettagli: ecco la formula
- 22:00 Bologna senza vincere in A da 4 partite: la statistica che preoccupa Italiano
- 21:45 Footmercato - Tiago Gabriel stupisce, Barcellona e Bayern si iscrivono alla corsa: ecco la posizione del Lecce
- 21:30 Inter-Bologna, apertura dei cancelli alle 18.45: tutte le info per i tifosi
- 21:15 Le "frecciate" come il "rumore dei nemici": un'altra lectio magistralis di Chivu
- 21:00 Juventus, Bremer dopo l'1-1 contro il Lecce: "David è sfigato. Queste partite mi preoccupano"
- 20:46 Juventus, Spalletti: "David è un rigorista, non è stata una concessione. Ma la prossima volta forse interverrò"
- 20:32 L'Arsenal tenta la fuga in Premier, Bournemouth rimontato: 3-2 in attesa di City-Chelsea
- 20:18 Sky - Inter-Bologna, Chivu pronto a riproporre l'undici titolare di Bergamo: Zielinski favorito su Mkhitaryan. La probabile
- 20:04 David sbaglia il rigore, Yildiz colpisce il palo all'ultimo: il Lecce ringrazia e ferma la Juventus allo Stadium
- 19:50 Bologna, la lista dei 26 convocati di Italiano: out Skorupski e Bernardeschi. Cambiaghi c'è
- 19:36 Club Bruges, Stankovic non si ferma: eletto MVP del mese di dicembre
- 19:22 Gambizzato il fratello di Pisacane a Napoli, l'allenatore del Cagliari: "Fuori pericolo di vita. Mio padre non è stato aggredito"
- 19:08 UFFICIALE - Gabigol torna al Santos in prestito: "Bentornato a casa". L'ex Inter giocherà con Neymar
- 18:54 I top club della Serie A su Giovane, il Verona fissa il prezzo: la posizione dell'Inter tra gennaio e giugno
- 18:40 Cancelo-Inter, ore di attesa: l'esterno portoghese si allena regolarmente con l'Al Hilal e lo staff di Inzaghi
- 18:26 Da Frattesi a Guendouzi, il Fenerbahce fa sul serio: c'è l'apertura del giocatore della Lazio
- 18:12 Inter-Cancelo, Chivu non si sbilancia ma è il primo a crederci: doppio sì all'operazione. Attesa per la decisione
- 17:57 Como vittorioso, Fabregas evidenzia la prova dei suoi: "L'Udinese ha battuto Inter e Napoli"
- 17:43 SI - Cancelo-Laporta, filo diretto per convincere il Barcellona. L'Inter attende: retroscena su Acerbi e Dr Vrij
- 17:27 Joao Cancelo? Chivu esce in dribbling e si focalizza sugli altri esterni destri
- 17:15 Matuzalem: "Contro l'Inter segnai il gol più brutto di tutti". Poi un retroscena su Lotito
- 17:00 Vince la paura nel sabato pomeriggio di lotta salvezza: doppio 1-1 tra Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa
- 16:45 Inter prima in Serie A ma non nel 2025: la Roma meglio dei nerazzurri. Un dato dal quale prendere lo slancio per il 2026
- 16:30 Governo, la legge di bilancio coinvolge anche lo sport: assist sulle plusvalenze
- 16:15 Milan, Leao: "Abbiamo un obiettivo, ma è ancora lunga. Lottiamo sempre per vincere"
- 16:00 Lautaro, mirino sulla doppia cifra. Può scavalcare Vieri e Boninsegna: la statistica
- 15:45 Bologna, Italiano in conferenza: "Ci siamo un po' inceppati offensivamente, ma ci sbloccheremo"
- 15:30 Michieletto: "Io come Zanetti? Sarebbe bellissimo". Poi racconta la giornata ad Appiano con Lavia
- 15:15 Nesta: "Thiago Silva? Aveva un pre-contratto con l'Inter, ma scelse il Milan in 5 minuti"
- 15:00 Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer esplosivo, è forte ed è un vero leader"
- 14:45 Arsenal, Arteta celebra il ritorno di Gabriel Jesus: "L'ho trovato formidabile"
- 14:30 Il Como conferma il trend casalingo: 1-0 all'Udinese, blindato il sesto posto. Lariani imbattuti al Sinigaglia
- 14:15 Chivu: "De Vrij e Frattesi avranno più occasioni. Le frecciate extra campo per me non incidono. Su Cancelo..."
- 14:00 Qui Bologna - Fabbian torna a San Siro, con un occhio al mercato: pressing della Lazio
- 13:45 SM - Affare Cancelo, l'Inter ha fiducia. Più De Vrij che Acerbi per lo scambio. E il Barcellona...