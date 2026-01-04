Il 2026 dell'Inter U23 inizia in casa, contro il Novara. La prima giornata del girone di ritorno mette davanti alla squadra di Vecchi una sfida importante per rilanciarsi dopo la sconfitta di Brescia del 22 dicembre. Il gap con le prime quattro è ormai di 8 punti, con i nerazzurri sesti: diventa fondamentale quindi consolidare una posizione in zona playoff. In casa Novara la novità è in panchina. La dirigenza piemontese ha infatti esonerato Andrea Zanchetta, allenatore che nella passata stagione aveva portato la Primavera interista a vincere il Tricolore. Il nuovo mister è Andrea Dossena, che succede a Zanchetta ad appena sei mesi dal suo ingaggio. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma oggi alle 14.30 all'U-Power Stadium di Monza.

INTER U23 (3-4-2-1) Calligaris; Alexiou, Prestia; Re Cecconi; David, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté; Berenbruch, Topalovic; La Gumina.

A disposizione: Raimondi, Adomavicius, Zanchetta, Agbonifo, Bovo, Stante, Zouin, Iddrissou, Bovio, Carrara.

Allenatore: Stefano Vecchi.

NOVARA (4-3-3) Boseggia; Agyemang, Valdesi, Lorenzini, Khailoti; Di Cosmo, Basso, Ranieri; Lanini, Perini, Donadio.

A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Lartey, Malaspina, Ledonne, Dell'Erba, Collodel, Morosini, Cannavaro, Arboscello, Cortese, D'Alessio.

Allenatore: Andrea Dossena.

Arbitro: Leonardo Leorsini (sez. di Terni)

Assistenti: Antonio Alessandrino (sez. di Bari), Giovanni Battista Cittarda (sez. di Palermo)

Quarto uomo: Giorgio Bozzetto (sez. di Bergamo)

Operatore FVS: Andrea Manzini (sez. di Voghera)