INTER-CREMONESE 0-0

LIVE MATCH

17.47 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi, fra poco sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

IL TABELLINO
INTER-CREMONESE 0-0

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE: 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini, 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria.

In panchina: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Cicero-Politi. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Di Bello

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 04 ottobre 2025 alle 17:50 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print