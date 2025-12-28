Come si chiuderà il 2025 dell’Inter? Va agli archivi per la squadra nerazzurra una stagione dai mille contrasti, fatta di prestazioni a tratti esaltanti ma anche di una bacheca rimasta vuota e possiamo stare ore a disquisire sulle motivazioni. E che la formazione di Cristian Chivu vuole mettersi alle spalle cercando lo ‘zuccherino’ chiudendolo al primo posto in classifica (al netto della gara da recuperare con il Lecce), anche se tra le buone intenzioni e i fatti concreti c’è un ostacolo bello grosso che si chiama Atalanta. Contro la sempre ostica formazione di Raffaele Palladino, la Beneamata proverà a regalarsi un buon Capodanno dopo che il Natale è stato un po’ rovinato dall’amarezza per l’estemporanea uscita di scena in Supercoppa. Fischio d’inizio dell’arbitro Federico La Penna alle ore 20.45: segui con noi di FcInterNews.it quest’ultimo impegno del 2025 dell’Inter con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.07 - Entra in campo l'Atalanta, seguita subito dopo dall'Inter.

20.00 - Comincia il riscaldamento dei portieri dell'Inter.

19.59 - Portieri dell'Atalanta già in campo per il riscaldamento.

19.58 - Nell'Atalanta, Palladino rischia il rientrante Berat Djimsiti, preferito a Giorgio Scalvini. Davanti spazio a Gianluca Scamacca con Charles de Ketelaere e Mario Pasalic alle sue spalle.

19.55 - Confermata nell'Inter la presenza di Marcus Thuram in avanti con Lautaro Martinez, con Pio Esposito che partirà inizialmente dalla panchina. Yann Bisseck in difesa e Piotr Zielinski in mezzo vincono i rispettivi ballottaggi con Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan. Altra manifestazione di fiducia per Luis Henrique. In panchina anche quattro ragazzi dell'Under 23.

19.46 - Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter:

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Berti-Perrotti. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Abisso. Assistente VAR: Manganiello.