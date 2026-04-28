Emergono di giorno in giorno nuovi particolari riguardanti l'indagine portata avanti dalla Procura di Milano che al momento vede indagato per frode sportiva l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, ma anche il suo secondo, Andrea Gervasoni, i “varisti” Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, più Daniele Paterna per falso ai pm.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica sarebbero stati ascoltati 29 tra arbitri ed ex arbitri di A e B nei mesi scorsi. Sarebbe emerso un sistema di "figli e figliastri" orchestrato proprio dallo stesso Rocchi, secondo le accuse degli inquirenti. Il tutto in uno scenario di "guerra tra due fazioni" con presunti risvolti penali. Una fonte del quotidiano parla di designazioni a piacimento, epurazione delle figure che non si piegavano al metodo di costante rapporto telefonico con i dirigenti delle squadre, da parte di Rocchi, pur non potendo da regolamento, per ingraziarsi i club. Il tutto per un tornaconto personale. E inoltre l'accusa, ormai nota, di presentarsi in sala Var anche quando non doveva.

Oltre alle cinque partite già note emergono però anche rilievi riguardanti Inter-Roma della scorsa stagione. "Fatti i fatti tuoi", avrebbe risposto il Var (che era Di Bello) al suo assistente (Piccinini) che segnalava il fallo sul nerazzurro Bisseck, per il teste "su indicazione del supervisore Gervasoni". Audio Var che poi non fu rinvenuto e fatto ascoltare a Open Var.

I club, ad oggi, non sono coinvolti nell'inchiesta, nata dopo l'esposto dell'avvocato Michele Croce, tifoso del Verona, a seguito della sfida tra i veneti e l'Inter a San Siro del 2024. Quindi il "boost" dato all'indagine dalle segnalazioni dell'ex arbitro Eugenio Abbattista, che avrebbero trovato riscontro investigativo nell'attività della Procura. Da qui l'acquisizione di filmati e audio da parte della Guardia di Finanza. Giovedì è prevista l'audizione di Rocchi, che dovrebbe scegliere il silenzio. Gervasoni, invece, ha fatto sapere di voler rispondere ai pm.