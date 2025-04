È Michael Fabbri l'arbitro designato per dirigere Inter-Roma, match valido per la 34esima giornata di Serie A. Il fischietto di Ravenna è assistito da Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, con Livio Marinelli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Marco Di Bello, coadiuvato da Marco Piccinini all'AVAR. Direzione di Fabbri dal metro di giudizio schizofrenico, ammonisce poco e lascia correre molto, soprattutto nel primo tempo. Scelta che farà discutere parecchio quella di non concedere calcio di rigore all'Inter nell'episodio a fine partita tra Ndicka e Bisseck.

3' - Giallo corretto estratto ai danni di Gianluca Mancini, che qualche secondo prima aveva già commesso un primo fallo. Il 23 della Roma atterra il capitano dell'Inter che non era in totale possesso del pallone: giusto ammonire per interruzione di azione potenzialmente pericolosa. Corretto non estrarre il rosso, poiché non avendo Lautaro il pieno possesso del pallone non si può parlare di 'chiara occasione da gol'.

4' - Cristante e Calhanoglu saltano, il turco colpisce il giallorosso nello slancio ma per Fabbri ritiene - sbagliando - di non intervenire, graziando il 4 di Ranieri.

6' - Gol di Davide Frattesi annullato per fuorigioco. Giusta lettura della direzione di gara.

15' - Intervento duro di Angelino su Frattesi. Per il fischietto di Ravenna è tutto regolare e lascia proseguire un gioco che avrebbe dovuto interrompere per fallo.

17' - Kone colpisce Barella sulla caviglia: Fabbri fischia punizione a favore dell'Inter ma non estrae un giallo sacrosanto.

22' - Gol della Roma sottoscritto Soulé: tutto regolare.

35' - Fabbri fischia fallo d'attacco a Lautaro su Ndicka: intervento arbitrale generosissimo e sicuramente da rivedere.

41' - Fallo di Pellegrini su Darmian: il capitano giallorosso entra in ritardo sul 36 di casa, colpendolo sulle gambe. Giusta la decisione di Fabbri di non interrompere il gioco e concedere il vantaggio.

45' - Giallo per Lautaro che ha una reazione di stizza nei confronti di Mancini e si guadagna correttamente un giallo per condotta antisportiva.

49' - Fabbri fischia fallo e punizione a favore della Roma per fallo di Calhanoglu su Kone che però prende sempre il pallone, ancora un abbaglio del fischietto di Ravenna.

55' - Situazione confusa al limite dell'area della Roma dopo un contatto tra Kone e Calhanoglu, entrambi i giocatori rimangono a terra, Fabbri fa proseguire il gioco ma sbagliando. Pestone del 17 dei giallorossi sul 20 nerazzurro non ravvisato dall'arbitro.

63' - Giallo per Kone che ancora una volta entra duramente: pestone su Frattesi che stavolta Fabbri non perdona. Ammonizione per il francese.

73' - Proteste dell'Inter per un contropiede della Roma che nasce da una palla in uscita di Angelino che colpisce, secondo i nerazzurri, a ragione, Bisseck.

81' - Fallo in attacco di Denzel Dumfries in un contrasto in area con Ndicka che da terra trattiene l'olandese dell'Inter, ma solo dopo che quest'ultimo lo ha spinto vistosamente. Inter che protesta reclamando un rigore, giusta la lettura di Fabbri.

88' - Protesta giusta di Dumfries dopo un fallo in attacco fischiato da Fabbri dopo un ennesimo scontro con Ndicka che con esperienza tampona il 2 dell'Inter e si fa travolgere guadagnando una punizione inesistente.

90' - Altra protesta dei giocatori e dei tifosi dell'Inter a gran voce dopo un'azione telefonata e confusa in area di rigore: Bisseck viene atterrato dopo una trattenuta di Ndicka. Fabbri lascia proseguire, sbagliando: rigore mancato per la squadra di Inzaghi.

