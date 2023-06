Arrivano importanti aggiornamenti sulla cena tra Inter e Sassuolo per parlare di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il cliub nerazzurro è molto interessato al centrocampista del Sassuolo. Su di lui ci sono anche Juventus, Roma, Milan e Napoli e l'Inter vuole anticipare la concorrenza. La valutazione si aggira sui 35-40 milioni, l'Inter è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Samuele Mulattieri, autore di 12 reti nell'ultima stagione in Serie B con il Frosinone. Fabbian invece viene considerato un elemento per l'Inter del futuro, come Carboni e Oristanio.

"Frattesi non è l'unico elemento al quale l'Inter pensa per rinforzare la mediana. Inzaghi vorrebbe Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024 con la Lazio, e ha fatto il suo nome nel vertice di oggi. Marotta sa che trattare con Lotito non è semplice, ma un tentativo per il serbo sarà fatto. Soprattutto se l'Inter cederà Brozovic. L'alternativa a Milinkovic può essere Loftus Cheek che sarà uno dei nomi trattati nell'imminente vertice del d.s. Ausilio a Londra con il Chelsea", aggiunge la Rosea.