Ivano Bordon giudica per Tuttosport il momento dei due portieri che giocheranno presumibilmente il derby, Sommer e Maignan. Lo svizzero, si legge, "ha 37 anni, quasi 38. Immagino, anche da quello che leggo, che siano gli ultimi mesi dello svizzero a Milano. Mi pare di capire che l’idea sia questa. Anche Maignan è in scadenza, ma lui di anni ne ha 30. Entrambi ovviamente proveranno a dare comunque il loro meglio in stagione, a partire dal derby".

"Se analizziamo la tecnica, sono due portieri molto simili e molto validi. Anche con i piedi si sanno disimpegnare molto bene. Per il resto non direi che c'è uno che prevale sull’altro - dice Bordon -. Hanno esperienza, sono due punti di forza delle loro squadre. Josep Martinez? Per me è un portiere sveglio e reattivo, però per saper se è da Inter o meno, vorrei vederlo giocare di più, con maggiore costanza".