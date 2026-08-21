L'unico vero dubbio di formazione in vista di Inter-Monza, come si legge oggi sul Corriere dello Sport, riguarda l'attacco. Chi affiancherà Pio Esposito, ad oggi l'unica delle quattro punte che sembra sicuro di giocare dal 1'?

"Avrà anche meno allenamenti nelle gambe rispetto ai compagni, ma è sempre difficile tenere fuori Lautaro. Che, infatti, scalpita per essere titolare già nel debutto di campionato con il Monza. E che non si è fatto scalfire o distrarre dalle voci provenienti da Spagna e Argentina in merito ad un’imminente offerta del Barcellona da oltre 100 milioni - sentenzia oggi il quotidiano -. L’Inter ha immediatamente chiuso la porta e i rumors si sono prontamente silenziati. Ad ogni modo, il ballottaggio con Bonny è aperto, ma le quotazioni del capitano sono in rialzo. Qualche indicazione in più potrebbe emergere dalla rifinitura di oggi. Peraltro, quello in attacco è l’unico effettivo dubbio".