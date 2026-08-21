Niente di concreto. Solo voci e niente di più. La trattativa per portare Lautaro Martinez al Barcellona non ha finora trovato alcun riscontro nella realtà, come conferma oggi anche Tuttosport con un articolo dedicato alla situazione del capitano nerazzurro.

"Il fatto è che l’Inter finora non ha ricevuto nessuna offerta dal club iberico. Perché se davvero venisse recapitata una proposta da 100 milioni per Lautaro, c’è da immaginare che Oaktree quantomeno ci potrebbe riflettere sopra. Oltretutto, dal club filtra la sensazione che non ci sia nemmeno la possibilità che una tale offerta arrivi a breve, anche perché Lautaro in questo momento è un giocatore che ha in mente solo l’Inter - e magari un po’ il Monza, nel senso che sabato per la prima di campionato vorrebbe piazzargli un gol e infatti sta spingendo tanto per essere in campo da titolare a San Siro. Persino i siti specializzati in scommesse danno un passaggio di Lauti ai blaugrana quotato a 16. Se poi arrivasse davvero un’offerta dal Barcellona per l’attaccante argentino, la dirigenza nerazzurra rimanderebbe tutto al mittente. In questo momento del mercato, una trattativa non sarebbe stata nemmeno presa in esame pure se ci fossimo trovati in una situazione in cui Lautaro avesse aperto al trasferimento".