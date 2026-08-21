Situazione di emergenza in casa Monza, in vista del confronto di domani pomeriggio alle 18.30 contro l'Inter. Ai brianzoli mancherà Pessina, ma anche Akinsanmiro, che ha l'influenza. Tanto meno ci sarà Touré, l'ultimo acquisto, ancora infortunato, mentre sono squalificati Thiam e Mota. In porta ci sarà Pizzignacco.

Sul mercato, secondo Tuttosport, "restano da monitorare le situazioni Folorunsho e Ngonge col Napoli. Dopo la partita, Inter e Monza definiranno il prestito secco di Massolin ai brianzoli, oltre a quello - ma manca ancora l’intesa - per Asllani (con diritto di riscatto?)".