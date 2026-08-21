Sarà un Meazza sold out quello che accoglierà Inter e Monza per la partita di domani sera alle 18.30, valevole per la prima giornata di campionato. Lo stadio è esaurito già da una settimana, come riporta il Corriere dello Sport c'è solo una possibilità per chi volesse tentare ed è legata alla rivendita dei biglietti degli abbonati.
Considerato anche il nuovo cantiere per il futuro stadio non è da escludere un traffico più intenso del solito. "Sarà inoltre del tutto operativa la nuova sala Hospitality Museum Lounge, con l'esposizione di diversi memorabilia legati alla storia nerazzurra", informa ancora il quotidiano.
Sezione: Rassegna / Data: Ven 21 agosto 2026 alle 10:48
Autore: Antonio Di Chiara
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