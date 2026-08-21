Il futuro di Luis Henrique sembra sempre più lontano dall'Inter, anche se negli ultimi giorni la situazione si è un po' cristallizzata. Quello che sembra chiaro, come conferma anche oggi La Gazzetta dello Sport, è che se davvero l'esterno ex Olympique Marsiglia dovesse partire al suo posto non arriverebbe un pari ruolo.

"Il brasiliano - si legge sulla rosea - sta per essere accompagnato alla porta: in caso di addio, il gioco delle coppie potrebbe leggermente cambiare perché non arriverebbe un nuovo laterale, visti i tanti incastri possibili. Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno concordato con l'allenatore un altro movimento: c'è da cogliere un'altra punta, la quinta, più dribblomane, perché alla grande abbondanza non c'è mai fine".