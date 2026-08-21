Alla vigilia del via alla Serie A 2026/2027, ha parlato a La Stampa l'ex attaccante e opinionista Aldo Serena. In nerazzurro a più riprese tra il 1978 e il 1991, Serena ha fatto il punto sul campionato alle porte.

"Inter favorita? Assolutamente sì"

L'Inter è favorita per questo campionato? Serena ha risposto: "Assolutamente sì ed è avanti a tutti sia per le qualità singole dei calciatori sia per il gioco collaudato, con Chivu che alla prima annata ha fatto benissimo e si è tolto quell’etichetta di apparente ingenuo. Gli acquisti di Stones e Spence aggiungono esperienza internazionale, fermo restando che sostituire Dumfries non sarà semplice".

Alle sue spalle, secondo Serena, il Napoli di Max Allegri: "Gli azzurri sono un gradino sotto l’Inter. Poco se non pochissimo hanno fatto in sede di mercato,ma l’idea di affidare la panchina a un uomo di grandissima esperienza come Allegri potrebbe pagare. E come accadde una decina di anni fa alla Juve, penso che saprà beneficiare del lavoro di Conte".