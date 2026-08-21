E' finalmente arrivato a Milano, salutando chi era all'aeroporto a salutarlo. Curtis Jones può quindi cominciare la sua avventura interista, oggi con visite mediche e firma, poi con gli allenamenti che saranno propedeutici all'impiego in partita.

"Si capirà nei prossimi giorni - si legge oggi sul Corriere dello Sport - se il neoarrivato classe 2001 dovrà tornare in maniera lampo in Inghilterra, come fatto da Spence, per risolvere le ultime questioni burocratiche e ottenere il permesso di lavoro essendo un cittadino britannico. Chivu si augura di poterlo provare sul campo già contro il Cagliari alla seconda giornata o al massimo entro la terza di campionato - per il big match contro il Napoli - una volta che Jones avrà preso confidenza con il mondo nerazzurro e trovato la miglior condizione. La situazione vissuta in estate con il Liverpool ha avuto ovviamente un certo impatto (non solo sul piano psicologico), essendo stato escluso da Iraola anche dalle ultime due amichevoli contro Monaco e Como, a fronte del tentativo del calciatore di forzare la mano per la cessione. In ogni caso si tratta di un calciatore pronto fisicamente, dopo non aver disputato il Mondiale e quindi aver svolto fin dall'inizio la preparazione con la tournée negli Stati Uniti".