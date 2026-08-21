Dopo l'articolo apparso ieri sul Corriere della Sera riguardo all'interesse del mercato per le quote di minoranza dell'Inter, oggi la questione torna a tenere banco su Tuttosport.

Come specificato sul quotidiano, "l’interesse riguarda una quota di minoranza del club, anche perché è da escludere che il fondo in questa fase possa cedere la maggioranza, mentre nei prossimi mesi potrebbe valutare (del resto è il suo lavoro) questo tipo di interessamenti, anche se ora non c’è nulla di concreto. Oaktree non pensa alla cessione e anche il classico orizzonte temporale dei 5 anni dall'investimento - tanti sono trascorsi dal prestito a Zhang nel 2021 - riguarda i private equity ma non un fondo di investimento alternativo come quello californiano".