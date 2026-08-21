La Roma è ancora alla ricerca di un esterno sinistro da alternare a Wesley, ma anche, perché no, di un giocatore che possa giocare a destra in caso di necessità. A rispondere a questo identikit è sicuramente Luis Henrique. La trattativa con il Lione per Malick Fofana, alternativa al brasiliano, è andata in stallo nel corso delle ultime settimane, con l'ok dei Friedkin per l'acquisto che non è mai arrivato.

A questo punto torna caldo il nome di Luis Henrique, anche se tutto è, a oggi, fermo. "Il motivo è ovviamente di natura economica", spiega Il Messaggero. "La distanza con l’Inter rimane soprattutto sulla formula. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri preferirebbero almeno inserire l’obbligo con condizioni semplici - come per esempio la salvezza del club giallorosso - per incassare poco meno di 30 milioni".