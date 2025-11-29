La finestra invernale di calciomercato è alle porte e l'occasione per l'Inter potrebbe essere quella giusta per intavolare trattative con l'obiettivo di rafforzare subito la rosa di Chivu o perfezionare operazioni in vista della prossima stagione.

Uno dei giocatori del nostro campionato monitorato dalla dirigenza nerazzurra resta il brasiliano Giovane del Verona. L'attaccante classe 2003, in gol contro l'Inter, ha colpito Chivu nel match giocato qualche settimana fa. Oggi uno scout nerazzurro lo visionerà da vicino nel match in programma al Marassi tra Genoa e Verona.

Ma non è l'unico giocatore seguito. Ieri un altro scout nerazzurro era allo stadio Sinigaglia per osservare il difensore Muharemovic del Sassuolo. Il bosniaco classe 2003 non ha particolarmente brillato nella sconfitta neroverde per 2-0 contro il Como.