Ora che la stagione volge al termine, con l'ultimo e ininfluente impegno al Dall'Ara sabato pomeriggio contro il Bologna, in Viale della Liberazione stanno già muovendo passi più decisi e concreti per la costruzione della prossima rosa. Tra le priorità della dirigenza c'è certamente il ruolo di portiere, visto che Yann Sommer, in scadenza di contratto, non rimarrà a Milano. Congelata la pista che porta a Guglielmo Vicario, per i costi dell'operazione e per l'età (classe '96) che non convince appieno la proprietà, resta in piedi lè'ipotesi che conduce alla promozione a titolare di Josep Martinez, che ben si è comportato nelle ultime uscite. Qualora invece la dirigenza puntasse su un nuovo portiere, ecco che si tratterebbe di un profilo giovane, un investimento anche per il futuro.

A prescindere dalla decisione che verrà presa, nelle idee del club il reparto verrebbe completato con un vice affidabile ed esperto. Tutto in divenire, ovviamente, ma gli operatori di mercato si stanno già muovendo conoscendo le necessità del club nerazzurro. Intermediari e agenti hanno infatti già proposto dei nomi ai nerazzurri come Ivan Provedel (classe 1994), ormai scavalcato da Edoardo Motta alla Lazio e Dominik Livakovic (classe 1995), tornato momentaneamente alla Dinamo Zagabria per guadagnarsi il Mondiale dopo aver rotto con il Fenerbahçe, proprietario del suo cartellino. Al termine della manifestazione in America, il croato dovrà trovare una nuova squadra.