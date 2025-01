Fiducia incondizionata per Kristjan Asllani da parte dell'Inter. Nonostante alle spalle di Hakan Calhanoglu stia trovando poco spazio e minutaggio risicato, con Nicolò Barella e Piotr Zielinski che in sua assenza si sono disimpegnati discretamente nel ruolo di regista davanti alla difesa, il club nerazzurro continua a credere nelle qualità del centrocampista albanese classe 2002. E il recente rinnovo fino al 2028 ne è la riprova concreta. In particolare in questa stagione l'ex Empoli ha dato evidenti segnali di maturazione, quelli a lungo attesi che legittimano la volontà della società di tenerselo stretto.

Non solo a parole, ma anche con i fatti. Recentemente, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è arrivata dalla Premier League una proposta d'acquisto per Asllani, da 18-20 milioni di euro. Cifra che avrebbe garantito una plusvalenza ai nerazzurri, che però hanno gentilmente declinato ribadendo la propria fiducia nel giocatore. Offerta arrivata da una squadra non di primo piano ma che sta facendo bene nella stagione attuale e che avrebbe garantito al nazionale albanese un ruolo di primo piano in campo. Niente da fare, Asllani resta all'Inter nella speranza che il percorso di crescita intrapreso lo porti dove tutti si aspettano.