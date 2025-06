Prima vittoria alla guida dell’Inter per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro ha commentato così a DAZN la sfida vinta in rimonta stasera contro gli Urawa Red Diamonds: “Gli avversari hanno fatto una buona gara, una partita seria. Per quanto riguarda noi abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e a creare scompiglio in una squadra organizzata che ha difeso molto alto. Nel secondo tempo con l’ingresso di Pio abbiamo provato a sfruttare meglio i cross. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta, sono orgoglioso perché contro una squadra solida come gli Urawa non era facile”.

Carboni?

“Potrei nominare anche Pio, Sucic, Luis Henrique. Carboni era alla prima partita dopo la rottura del crociato, non giocava da otto mesi. Ha lavorato tanto per recuperare, vederlo felice a me fa piacere”.

Tatticamente ha visto qualcosa che ha funzionato meglio?

“Parlare di moduli e sistemi contro una squadra che difendeva nell’area di rigore è difficile, mi è piaciuto l’attacco breve alla profondità quando avevamo due sotto punta. Avrei lasciato così sullo 0-0, ma sotto 1-0 ho inserito Pio Esposito per riempire meglio l’area e sfruttare i cross”.