"L'obiettivo è fare più punti possibili, ne abbiamo a disposizione ancora 15 e più ne facciamo e meglio è. Concludiamo nel modo migliore". Questo il pensiero espresso dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali prima dell'inizio della partita contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Un'intervista nella quale si tocca anche il tema calciomercato con focus in particolare su Tarik Muharemovic, il difensore bosniaco per il quale da tempo si parla di accordo già raggiunto con l'Inter, che ha avuto risposta positiva di fronte al contratto quinquennale da 1,5 milioni a salire messo sul tavolo da parte del giocatore.

Il dirigente neroverde frena però i facili entusiasmi dichiarando che il club emiliano non nutre al momento l'intenzione di privarsi di uno dei pilastri della formazione allenata da Fabio Grosso: "La soddisfazione nostra quest'anno è di avere più giocatori che si sono messi in mostra e che possono ambire a grandi club. Per Muharemovic ci sono situazioni in corso, leggo di accordi con alcuni club ma non non ci abbiamo ancora mai parlato. La nostra volontà non è assolutamente di cederlo, abbiamo la voglia e la forza di costruire una squadra più forte di quella che abbiamo e non è detto che lo dobbiamo cedere". Parole chiare, quelle di Carnevali, nel gioco delle parti di una trattativa che comunque, sul fronte Inter-calciatore, appare comunque già bene avviata.